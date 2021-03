Sergio Moro foi parcial em processo contra Lula, decide STF

Os ministros da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) concluíram nesta terça-feira (23) o julgamento do processo de suspeição do ex-juiz federal Sergio Moro. A sessão foi marcada por embates e pela mudança de voto da ministra Cármen Lúcia, consolidando maioria de 3 a 2 pela declaração da suspeição do ex-juiz.

Votaram contra a suspeição os ministros Edson Fachin e Kássio Nunes Marques, que havia solicitado vistas e interrompido o julgamento no dia 09 deste mês.

A maioria pela suspeição foi garantida pelos votos dos ministros Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowsk e pela inversão de Cármen Lucia – que em novembro de 2018 havia se posicionado contrariamente junto com Fachin.

“Foram anexados aos fatos e os indícios adquiriram uma combinação que conduziram o paciente na forma de investigação e processamento”, disse a ministra ao justificar a mudança de voto. Para ela as provas que surgiram posteriormente demonstram que houve quebra de parcialidade do então juiz.

A confirmação da suspeição de Sergio Moro é mais uma vitória da defesa do ex-presidente Luis Inácio Lula da Silva. No último dia 08 de março o ministro Edson Fachin já havia anulado todas as condenações do ex-presidente após concluir que Sergio Moro não era o juiz competente para julgar os processos.