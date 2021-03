Sindebares confirma carreata hoje em Rondonópolis contra restrições

Comerciantes e trabalhadores que atuam em restaurantes, bares, na venda de alimentos e outras atividades no período noturno vão realizar uma carreata hoje (26) em Rondonópolis em protesto contra as restrições impostas pelo decreto do Governo do Estado, visando impedir a propagação da Covid-19.

A carreata vai começar as 16 horas e foi confirmada pela presidente do Sindicato dos Restaurantes, Bares e Similares da Região Sul de Mato Grosso (Sindebares/Sul), Neth Moura.

A sindicalista disse que já notificou a Polícia Militar e a Prefeitura sobre o evento e tem orientado os participantes a cumprirem todas as orientações de segurança, em especial o uso de máscaras. “As pessoas devem permanecer em seus veículos para evitar aglomerações. O objetivo é expressar a nossa insatisfação e cobrar medidas para que possamos trabalhar com segurança e tranquilidade”, disse Neth Moura.

Conforme o Sindebares/Sul, Rondonópolis tem hoje 721 empresas que prestam serviços no período noturno e foram diretamente impactadas com as medidas restritivas. Pelo menos 700 trabalhadores perderam o emprego e 423 estão afastados das atividades em decorrência da pandemia.

“Se levarmos em conta os trabalhadores informais o número é muito maior. A verdade é que vivemos uma crise inédita e precisamos de ajuda”, destacou.

DENTRO DA LEI

Os organizadores da carreata fizeram uma consulta jurídica sobre a legalidade do manifesto e dizem que estão embasados pelos incisos do Artigo 5º da Constituição Federal, que garantem a liberdade de reunião e manifestação. Eles também afirmam que vão orientar os participantes a respeitarem as normas do Código Brasileiro de Trânsito.

“Os manifestantes-condutores de veículos deverão seguir atenta e rigorosamente as leis de trânsito, ou seja, respeitar os semáforos, os cruzamentos, as faixas de pedestres, a mão de direção e evitar qualquer situação que possa perturbar ou interromper a livre circulação de veículos e pedestres. Devemos evitar qualquer conduta que possa colocar em risco a própria segurança e a de terceiros. Reitero que é uma manifestação pacífica”, ressaltou Neth Moura.

A organização explicou que os participantes da carreata deverão se reunir no Casario, de onde seguirão até a Prefeitura de Rondonópolis percorrendo as principais ruas da região central da cidade.