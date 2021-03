Sindicalista comandará Turismo na Capital e Ozenira é efetivada na Saúde

O sindicalista Oscarlino Alves (Pros) comandará a secretaria de Turismo de Cuiabá. A nomeação deve ser publicada no Diário Oficial, na próxima quarta-feira (10).

O anúncio foi feito pelo prefeito Emanuel Pinheiro (MDB), em coletiva de imprensa na tarde desta terça (9).

Oscarlino é um dos líderes do funcionalismo público do Estado e liderou o apoio dos servidores a candidatura à reeleição de Emanuel, na disputa eleitoral do ano passado.

O sindicalista caminhou ao lado da então candidata à prefeita Gisela Simona (PROS) no primeiro turno da eleição, mas acabou rompendo com a colega quando ela optou por declarar apoio ao candidato Abílio Júnior (Podemos) – derrotado no segundo turno.

Emanuel admitiu, inclusive, que a escolha por Oscarlino foi uma “homenagem ao Fórum Sindical”, que foi “estratégico e fundamental” para sua vitória nas urnas.

“Muitos não sabem: ele é gestor, embora concursado na Saúde. Tem uma capacidade de gestão, liderança e diálogo fora de série. Planeja bem, articula bem, tem iniciativa. Precisamos de um perfil como o dele para ‘bombar’ o Turismo da Capital”, disse o emedebista.

“A missão dele é exatamente casar o Turismo e a Cultura dentro de uma política de desenvolvimento econômico, geradora de emprego e renda”, emendou.

Ainda durante a coletiva, o prefeito afirmou que a secretária de Saúde Ozenira Félix – que respondia pela pasta interinamente – será efetivada no cargo.

Ela acumulava a secretária de Gestão, que ficará sob o comando de outra pessoa. O futuro secretário ainda não foi revelado pelo prefeito.