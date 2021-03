Sindicato busca apoio na casa de leis após decreto estadual

Os representantes do Sindicato Intermunicipal de Empregados no comércio de bares e restaurantes Sul de Mato Grosso (SINDECOMBARES/SUL) foram até a Câmara Municipal em busca de apoio dos vereadores em protesto contra o decreto estadual que determina novos horários de funcionamento do comércio devido a pandemia Covid-19.

O novo decreto diz que o comércio deve funcionar até às 19h com toque de recolher às 21h.

“Os trabalhadores hoje não têm meios para trabalhar. Se trabalha das 17h às 19h…. como? Não tem como o trabalhador chegar, abrir às 17h e fechar às 19h. Não tem clientela. Não tem nada. Nós fomos até a Casa de Leis pedir apoio para que eles viabilizem a flexibilização por pelo menos 50% sobre o alvará de cada empresa. Esse decreto veio para acabar de vez. A nossa categoria continua sendo a ais penalizada” afirma a presidente do Sindecombares, Aurinetes de Amorim Moura.

O presidente da casa de leis vereador Roni Magnani esclarece que entende as dificuldades de todas as categorias, mas que antes de tudo é preciso cumprir com o decreto e prezar pela vida.