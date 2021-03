Sinfra atende indicações de Faissal e construirá 10 pontes de concreto

A Secretaria de Estado de Infraestrutura (Sinfra) atendeu uma série de indicações feitas pelo deputado estadual Faissal Calil (PV). Entre os pedidos feitos pelo parlamentar, está a construção de várias pontes de concreto em substituição a pontes de madeira, no interior do estado, além da recuperação da MT-010, no trecho da estrada que liga os municípios de Sâo José do Rio Claro e Diamantino.

Três destas indicações de construção de pontes de concreto já se encontram, inclusive, em fase de execução da obra. Na MT-206, no trecho entre Paranaíta e Apiacás, sobre o Rio Apiacás, além da MT-206, entre Paranaíta e Apiacás, sobre o Rio Bruno, os trabalhos iniciaram-se em agosto de 2020. Na MT-240, no trecho entre Nortelândia e Comunidade Santo Antônio, sobre o Rio Paraguai, os trabalhos começaram em novembro do último ano.

“Fico feliz que a Sinfra tenha percebido a importância de todas essas obras para a população de Mato Grosso. É importante que o governo do estado tenha essa sensibilidade e ofereça a todos os cidadãos que aqui vivem serviços de qualidade. Essas vias são importantíssimas não apenas para o ir e vir dos moradores dessa região, mas também para o escoamento da produção agrícola de todo Mato Grosso”, afirmou Faissal

Outros sete pedidos de construção de pontes de concreto feitos por Faissal junto à Secretaria encontram-se atualmente em fase de elaboração de projeto executivo, com início das obras previsto para o ano de 2021. São obras que contemplam cidades como Apiacás, Brasnorte, São José do Rio Claro, Nova Maringá, Nova Ubiratã, São José do Rio Claro e Tapurah. Para o parlamentar. Além disso, a Sinfra ainda atendeu um pedido de recuperação da MT-010, no trecho da estrada que liga os municípios de Sâo José do Rio Claro e Diamantino.

“A população do estado merece uma melhor infraestrutura, e é meu dever como parlamentar, lutar por essas melhorias para a população. É importante que o Poder Executivo se sensibilize com as necessidades da população e perceba que estradas e pontes de qualidade em Mato Grosso são fundamentais para o desenvolvimento do estado como um todo, o que acaba impactando positivamente na economia do estado e, consequentemente, na arrecadação de impostos. Todos ganham com essas melhorias. Fico muito grato a Sinfra e congratulo o Governo por posturas como essa”, completou.