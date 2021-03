Site tem mais de 1 milhão de acessos; Emanuel pede investigação da polícia

O prefeito de Cuiabá Emanuel Pinheiro (MDB) irá registrar um boletim de ocorrências na Polícia Civil pedindo a apuração de uma Fake News propagada nas redes sociais na última quarta-feira (24), a respeito de um falso calendário de vacinação na Capital.

Conforme já noticiado pelo Agora MT, o Município alega que esse conteúdo pode ter contribuído para o congestionamento no sistema de agendamento da campanha de imunização de Cuiabá.

Segundo a prefeitura, o site onde são realizados os agendamentos daqueles que irão se imunizar recebeu cerca de 1,1 milhão de acessos em 24h, logo após a divulgação da falsa publicação.

Habitualmente, a equipe de Tecnologia da Informação – responsável pelo agendamento – contabiliza 17 mil acessos neste período.

Para corrigir o problema nos agendamentos foi preciso apagar toda a agenda marcada para a tarde da última quarta-feira (24).

“Estamos fazendo tudo que podemos para poder vacinar a população, enquanto tem gente que não tem a menor compaixão ou empatia pela vida alheia para divulgar Fake News, justamente nesse momento tão crítico que estamos passando. Vamos pedir a investigação à Polícia Judiciária Civil”, disse o prefeito.

NIGÉRIA e EUA

Em nota, a prefeitura informou que, na terça-feira, o site da vacinação chegou a receber mais de 50 mil acessos simultâneos.

No decorrer do dia os acessos continuaram a crescer e acabaram congestionando a abertura do agendamento para os idosos de 75 a 79 anos, recebendo até às 23h mais de 450 mil acessos.

Ao longo do dia de ontem (24), os acessos fora do comum continuaram e vieram de outros países, como a Nigéria e Estados Unidos.

Também foram detectados acessos de demais estados do Brasil, como Goiânia, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Rio Grande do Norte e São Paulo.

A prefeitura afirmou também que, mesmo com todo transtorno gerado, a campanha de imunização conseguiu vacinar mais de 940 idosos e 140 trabalhadores da saúde na quarta (24).