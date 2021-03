Vereadores cobram atenção máxima no combate à pandemia

A falta de leitos de UTI e o agravamento da pandemia de Covid-19 fizeram soar o alerta na Câmara Municipal de Rondonópolis. Nesta semana vários vereadores foram conferir in loco a situação na UPA e receberam pedidos de socorro de médicos e técnicos da unidade que está com todos os leitos semi-intensivos ocupados. De domingo até ontem (16) o município teve a confirmação de 283 novas contaminações e oito pessoas morreram.

“A situação é gravíssima. Na segunda-feira estive juntamente com outros vereadores e o prefeito José Carlos do Pátio na UPA e encontramos um quadro preocupante. Não há mais vagas para pacientes em estado grave e a equipe está trabalhando no limite”, informou o presidente da Câmara, Roni Magnani.

O assunto foi discutido na reunião da ‘Ordem do Dia’ e deve ter destaque na sessão ordinária de hoje (17). Os parlamentares cobram agilidade na implantação de novos leitos de UTI, aceleração do programa de imunização e também campanhas visando orientar a população. Eles também sugerem uma ação coordenada com os municípios vizinhos, já que a maioria dos pacientes em estado grave vieram de cidades como Primavera do Leste, Jaciara e Campo Verde.

“Hoje mais de 60% dos leitos de UTI são ocupados por pessoas de outras cidades. Claro que temos de receber e garantir atendimento a todos, mas precisamos também de mais investimentos”, disse o vereador Reginaldo Santos, líder do prefeito na Câmara.

Conforme Reginaldo, a prefeitura de Rondonópolis deve implantar 10 novos leitos de UTI na rede municipal nos próximos dias e há a promessa do Governo do Estado de implantar outros 20 leitos no Hospital Regional.

O município também confirmou que vai acatar integralmente a decisão do Governo do Estado prorrogando até o dia 4 de abriu as restrições ao funcionamento de atividades econômicas e impondo o toque de recolher das 21 até as 05 horas.

Em relação a campanha de vacinação, o município depende do Ministério da Saúde. Ontem a vacinação de idosos foi suspensa devido à falta de vacinas. Segundo a Prefeitura, o número de imunizantes só foi suficiente para cobrir 30% da população com idade acima de 75 anos. A expectativa é de que a cidade receba uma nova remessa hoje, mas até o momento não há informação sobre o volume e nem de quando a campanha será retomada.