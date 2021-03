Polícia Ambiental apreende aparelho de som por poluição sonora

Um aparelho de som foi apreendido pela Polícia Ambiental, na noite desse domingo (28), no Bairro Jardim Ana Carla II, em Rondonópolis (MT). O proprietário do aparelho foi detido.

A Polícia recebeu várias denúncias relatando que no endereço tinha algumas pessoas ingerindo bebida alcoólica e com volume de som muito alto incomodando os vizinhos.

Diante das denúncias a equipe deslocou até o endereço onde foi possível confirmar a veracidade dos fatos.

No momento da abordagem, o proprietário do som compareceu e confessou ser o responsável pelo veículo que estava com o volume alto.

Durante aferimento do volume do som foi constatado 85.7 decibéis.

Diante do exposto, foi realizado a apreensão do equipamento e o proprietário foi conduzido até a 1ª Delegacia de Polícia (1ª DP) para providências cabíveis.