“Somente este ano abrimos 90 novas UTIs em Mato Grosso”, afirma governador

O governador Mauro Mendes afirmou que somente neste início de ano, o Governo de Mato Grosso já habilitou 90 novos leitos de UTI para atender casos graves de covid-19.

Entre janeiro e março, foram abertos 10 novos leitos de Terapia Intensiva em Primavera do Leste, 10 leitos em Nova Mutum, 10 leitos em Alta Floresta e 10 em Lucas do Rio Verde, em parceria com as gestões municipais.

Também foram abertas UTIs na rede estadual de Saúde, sendo 10 leitos no Hospital Metropolitano, 30 no Hospital Estadual Santa Casa e 10 no Hospital Regional de Sinop.

No total, desde o início da pandemia, a estrutura de UTIs foi ampliada em quase quatro vezes: haviam 124 UTIs administradas pelo estado em março de 2020. Em março de 2021, são 483 entre as UTIs que o estado administra e as que o estado cofinancia em parceria com os municípios.

“Somente neste ano abrimos 90 novas UTIs em Mato Grosso. Mas chegamos no limite desses leitos de UTI, porque não temos médicos, não conseguimos mais encontrar fisioterapeutas, técnicos de enfermagem e demais profissionais para atuar nessas UTIs. Então é preciso diminuir a circulação das pessoas para diminuir o contágio. Espero que as pessoas compreendam isso”, ressaltou o governador.

Conforme o levantamento da Secretaria Estadual de Saúde (SES-MT), Mato Grosso é o estado do Centro-Oeste com a maior estrutura de leitos de UTI por 100 mil habitantes (13,6), contra 12,2 de Goiás, 10,7 do Distrito Federal e 10,6 de Mato Grosso do Sul.

Além da abertura de UTIs e leitos de enfermaria, o Governo de Mato Grosso também investiu forte na testagem da população. É o segundo estado brasileiro que mais testou sua população (perdendo apenas para Roraima): a cada 100 mil habitantes, foram testados 30,6 mil.

“Eu espero que a população compreenda e siga as medidas de isolamento social e higiene para que possamos frear o contágio, porque nessa semana vamos chegar provavelmente a quase 100% de ocupação das UTIs”, relatou Mauro Mendes.