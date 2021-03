Suposto juiz causa confusão ao exigir que mulher seja vacinada

Um homem que se identificou como juiz tentou obrigar profissionais de um posto de saúde na Vila Canoas, em São Conrado, zona sul do Rio, a vacinarem sua esposa, no último dia 19, causando confusão na unidade.

A vacinação no Rio acontece de forma escalonada dividida por idade e gênero. Na data em questão, era prevista a imunização de homens com 75, conforme o calendário divulgado pela Prefeitura da cidade.

De acordo com o CMS Vila Canoas, a senhora em questão, além de não poder ser vacinada no dia pelo quesito gênero, também não poderia se imunizar por idade, já que tem 73 anos.

Ainda de acordo com a unidade, a senhora insistiu argumentando que deveria receber a vacina por não se adaptar ao uso de máscaras. Após diversas tentativas da equipe de convencer o casal ao utilizar a proteção, o suposto juiz se dirigiu aos funcionários com insultos.

A Polícia Militar foi chamada até o local e colheu o depoimento da agente comunitária de saúde. Em nota, informou que não houve registro de ocorrência no 23º BPM (Leblon) sobre a situação.

Em nota, o TJ-RJ (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro) informou que não há como identificar pelas filmagens se o senhor é de fato juiz integrante do corpo de magistrados do TJ-RJ.