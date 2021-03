Surto de covid atinge Corinthians antes de clássico e oito jogadores ficam infectados

O Corinthians confirmou 19 casos de covid-19 na última testagem realizada nesta segunda-feira (1º), sendo oito são jogadores e 11 colaboradores. Entre os atletas, estão os goleiros Cássio e Guilherme, o zagueiro Raul Gustavo, os laterais Fagner e Fábio Santos, os meias Gabriel e Ramiro e o atacante Cauê.

Após os resultados da primeira bateria de exames, foi solicitada uma contraprova que manteve os resultados iniciais. Com isso, todos os positivados terão que cumprir pelo menos 10 dias de isolamento e, portanto, os jogadores acometidos pelo vírus perderão o clássico contra o Palmeiras, nesta quarta-feira (3), às 19h, na Neo Química Arena, pela segunda rodada do Paulistão.

Segundo o Departamento de Comunicação corintiano, apenas alguns contaminados apresentaram sintomas. Estes foram submetidos a exames complementares no hospital São Luiz, no bairro do Morumbi, na grande São Paulo.

Até o momento, o Timão não sinalizou que pedirá o adiamento do Dérbi, algo que foi solicitado e negado pelo Palmeiras na semana passada, já que o clássico acontece entre as duas partidas decisivas da Copa do Brasil, em que o Alviverde está envolvido contra o Grêmio, tanto que os atletas disponíveis treinaram na parte da tarde no CT Joaquim Grava.

Até o momento, a lista de inscrição A do Timão para o Campeonato Paulista conta com 18 jogadores, podendo ser relacionado no máximo 26 até o dia 9 de abril. Por sua vez, a lista B, direcionada a atletas vindos da base e que não tem limitação de quantidade, conta atualmente com 12.

Entre os contaminados, seis fazem parte da lista A e dois da B. Com as baixas, o Corinthians tem 22 jogadores disponíveis, mas novos podem ser inscritos, como Luan, que está recuperado de lesão e participou do treinamento desta segunda-feira (1º) e André Luis, que recentemente retornou do futebol asiático e teve a situação regularizada.

A maior preocupação é no gol corintiano, com Cássio e Guilherme diagnosticados com o novo coronavírus, Walter negociado com o Ceará, a tendência é que o garoto Matheus Donelli, de 18 anos, faça a sua estreia como profissional justamente em um Dérbi. Caíque França, que recentemente voltou de empréstimo junto ao Oeste, não está inscrito no Paulistão, mas pode ter seu nome registrado ainda nesta tarde.