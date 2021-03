Suspeita de esfaquear e matar garota de programa é presa pela PM

A suspeita de ter ameaçado e assassinado a garota de programa Vanessa da Silva Kmiecik, 36 anos, foi presa pela Polícia Militar (PM) na noite dessa terça-feira (23), no Bairro Jardim Pedra Noventa, em Rondonópolis (MT). Conforme informações da PM, a suspeita possui 12 passagens pela Polícia entre eles tráfico de drogas, furto, roubo e agora o crime de homicídio. Vanessa foi assassinada com um golpe de faca no peito na segunda-feira (22) no Centro de Rondonópolis. Antes do crime ela havia gravado um vídeo dizendo que já estava sendo ameaçada pela suspeita.

Conforme informações da PM, a conduzida confessou o crime e disse que no dia do assassinato estava fazendo um programa na região central, quando iniciou uma discussão com Vanessa.

A suspeita ainda disse que pegou uma faca e desferiu golpes na vítima, fugindo em seguida.

Diante dos fatos, a suspeita foi conduzida a 1ª Delegacia de plantão para providências cabíveis.