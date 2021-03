Suspeito de arrombar e furtar estabelecimento é preso pela PM

Um homem suspeito de arrombar e furtar um estabelecimento localizado na Avenida Amazonas foi preso pela Polícia Militar (PM) no Centro de Rondonópolis (MT), na madrugada deste sábado (13).

Em rondas pela Avenida Marechal Dutra próximo à Avenida Fernando Corrêa da Costa a guarnição deparou com o suspeito carregando uma caixa de papelão.

Durante abordagem foi constatado que o indivíduo estava carregando vários produtos na caixa sem procedência e o suspeito não informou de onde subtraiu.

A guarnição central 02 estava em rondas pela Avenida Amazonas e informou que deparou com o estabelecimento arrombado.

Testemunhas relataram que o indivíduo juntamente com outro comparsa arrancaram uma placa de sinalização que regulamentava os estacionamentos no comércio e usou para forçar a porta do estabelecimento e subtrair do interior os produtos.

Diante dos fatos, o indivíduo foi conduzido juntamente com os objetos furtados e a placa que usou para a 1ª Delegacia de Polícia (1ª DP) para providências cabíveis.

O caso consta no Boletim de Ocorrência (BO) nº: 2021.66557.