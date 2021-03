Suspeito por tráfico de drogas é preso e entorpecentes são apreendidos

Um homem foi detido pela Força Tática na noite dessa segunda-feira (8), pelo crime de tráfico de drogas na Vila Mineira, em Rondonópolis (MT). Com ele a Polícia apreendeu uma quantidade de entorpecentes.

Durante patrulhamento pelo Bairro a equipe do Comando de Ação Rápida (CAR) visualizou o indivíduo em uma rua escura e ao proceder a abordagem foi localizado uma quantia de uma substância aparentando ser maconha.

O indivíduo disse que iria vender o entorpecente e que em sua casa havia mais uma quantia da mesma substância.

A equipe deslocou até o local, e com a permissão do proprietário da casa onde o suspeito mora, foi feita uma vistoria no quarto e foi encontrado dentro do guarda-roupas uma balança de precisão e mais uma quantidade do material entorpecente.

Diante dos fatos, o suspeito foi conduzido para a 1ª Delegacia de Polícia (1ª DP) para providências cabíveis.

O caso consta no Boletim de Ocorrência (BO) nº: 2021.59430.