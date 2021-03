Thiago Silva cobra investimentos contra Covid-19 em Rondonópolis

O deputado estadual Thiago Silva (PMDB) vai se reunir hoje (15) com a equipe do Governo do Estado para cobrar agilidade na implantação de um Centro de Triagem em Rondonópolis. O parlamentar considera o investimento essencial para ajudar no controle da pandemia na região sudeste.

A proposta de implantação do Centro de Triagem foi apresentada no ano passado e segundo Thiago Silva tornou-se mais urgente após o aumento nos números de contaminações, internações e óbitos. Atualmente Mato Grosso dispõe de apenas uma unidade de triagem, em Cuiabá.

“O Governo manifestou compromisso de atender nosso pedido e queremos agora definir uma agenda. Esse Centro servirá de referência para todos os municípios da região e pode ajudar muito a atuação das prefeituras visando conter o avanço da Covida-19”, avalia o parlamentar.

Durante a reunião Thiago Silva também deve cobrar mais informações sobre os procedimentos visando a implantação de mais 20 leitos de UTI no Hospital Regional de Rondonópolis, que também serve de referência para a região. Conforme ele os recursos estão assegurados e falta agora definir a aquisição de equipamentos e também a contratação de pessoal.

Fávero

Thiago Silva também lamentou a morte do colega parlamentar Silvio Fávero (PSL). O deputado faleceu no sábado, em Cuiabá, vítima de Covid-19.

“Estamos muito tristes. O Sílvio Fávero era um grande amigo, sempre sorridente e transmitindo alegria a todos. Era também um dos deputados mais produtivos desta legislatura, sem sombra de dúvida o Estado de Mato Grosso perdeu um grande parlamentar”, declarou.