Torta de frango na frigideira

Ingredientes

3 ovos

2 colheres (sopa) de manteiga derretida

1/2 xícara (chá) de leite

1 xícara (chá) de farinha de trigo

4 colheres (sopa) de queijo parmesão ralado

1 colher (café) de sal

1 colher (café) de fermento em pó

Margarina para untar

Recheio

3 colheres (sopa) de azeite

1/2 cebola ralada

1 e 1/2 xícara (chá) de frango cozido e desfiado

1 tomate sem sementes em cubos

1/2 lata de milho verde escorrido

4 colheres (sopa) de extrato de tomate

Sal e salsa picada a gosto

1 xícara (chá) de requeijão cremoso

Modo de preparo

Aqueça o azeite em uma panela, em fogo médio, e frite a cebola por 2 minutos. Junte o frango, o tomate, o milho, o extrato, sal, salsa e refogue por 3 minutos. Misture o requeijão e deixe amornar. Bata no liquidificador os ovos, a manteiga, o leite, a farinha, metade do parmesão e o sal. Misture o fermento com uma colher e espalhe em uma frigideira antiaderente média untada. Espalhe o recheio e cubra com a massa restante. Tampe e leve ao fogo baixo por 8 minutos ou até firmar. Polvilhe com o parmesão restante e tampe até derreter. Desligue e sirva.