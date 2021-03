Trabalhadores de Rondonópolis aderem ao ‘Dia Nacional pela Educação’

O Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso(Sintep-MT) e o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Rondonópolis (Sispmur) decidiram aderir ao Dia Nacional em defesa da Educação escola pública básica e lockdown de 24 horas pela vida, que acontece hoje em todo o país.

Os trabalhadores filiados a estes sindicatos foram orientados a ficar em casa e utilizar as redes sociais para divulgar as propostas do movimento. O objetivo é chamar a atenção a população para as reivindicações do movimento.

Basicamente eles cobram a vacinação contra a Covid-19 dos profissionais da educação, a garantia de auxílio emergencial de R$ 600,00 até o fim da pandemia as pessoas em situação de pobreza, a valorização do serviço público e também o combate à proposta de Reforma Administrativa.

O protesto é organizado em todo o país pela Central Única dos Trabalhadores (CUT) e teve a adesão de várias categorias. Os sindicalistas cobram também uma mudança na política de Saúde visando o enfrentamento à pandemia e a abertura de diálogo com os trabalhadores sobre as medidas envolvendo o combate às crises econômica e sanitária.