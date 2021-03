União e Dom Bosco abrem a 5ª rodada nesta sexta-feira

A bola vai rolar para a abertura da 5ª rodada do Campeonato Mato-grossense Martinello Sicredi – Edição 2021.

Abrindo a rodada, o União recebe o Dom Bosco nesta sexta-feira (26), em Rondonópolis.

No sábado (27), Luverdense x Sinop fazem o duelo no Nortão; enquanto no domingo, três jogos fecham a rodada.

Confira os jogos:

União x Dom Bosco – Sexta-feira, às 16h / Luthero Lopes

Luverdense x Sinop – Sábado, às 9h / Passo das Emas

Ação x Operário – Domingo, às 9h / Arena Pantanal

Sorriso x Cuiabá – Domingo, às 9h / Egídio Preima

Poconé x Nova Mutum – Domingo, às 9h / Dito Souza

A FMF TV transmite todos os jogos através da página oficial do Facebook, e também no canal do Youtube.