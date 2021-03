Universidades dos EUA apresentam propostas para estudantes brasileiros em feira virtual

Entre os dias 22 e 27 de março será realizada mais uma edição da Feira EducationUSA Brasil. O encontro, de forma virtual, reúne representantes de 35 instituições de ensino norte-americanas com o intuito de apresentar os programas de intercâmbio, graduação, pós-graduação ou intensivo de inglês para brasileiros interessados em estudar nos EUA.

A feira contará com seis sessões ao longo dos cinco dias e, em cada uma delas, representantes do setor de admissão de novos alunos das instituições participantes vão esclarecer dúvidas, apresentar propostas para os cursos e divulgar bolsas de estudo. Estudantes interessados em participar dos encontros devem realizar a inscrição através do site do evento.

No final das sessões de apresentação, os estudantes poderão acessar salas particulares e esclarecer dúvidas diretamente com os representantes. Entre as instituições participantes estão: Universidade da Califórnia em San Diego, Universidade do Estado de Iowa, Universidade do Missouri, Universidade do Estado do Colorado e Universidade de Nebraska em Kearney.

O evento é uma iniciativa da Missão Diplomática dos Estados Unidos no Brasil, por meio do EducationUSA, programa do Departamento de Estado norte-americano para estudos no país.

Bolsa de estudos com o Educa Mais Brasil

Quer fazer um intercâmbio ou tem interesse em se especializar em alguma área aqui no Brasil? O Educa Mais Brasil, programa de incentivo estudantil, disponibiliza bolsas de estudo com até 70% de desconto em diversas modalidades de ensino – da educação básica ao ensino superior. A inscrição pode ser feita durante todo o ano.