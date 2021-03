Vacinação está mais lenta do que deveria para 76% dos brasileiros

O jornal ‘Folha de São Paulo’ publicou hoje (20) pesquisa feita pelo instituto Datafolha mostrando que 76% dos brasileiros consideram que a vacinação no país está ocorrendo num ritmo mais lento que deveria. Para 69% dos entrevistados a lentidão deve fazer o processo de imunização se estender por um período entre seis meses a dois anos (veja quadro abaixo)

A pesquisa foi feita por telefone com 2.023 pessoas de todos os estados do país nos dias 15 e 16 de março e tem margem de erro de dois pontos percentuais. Os números apontam um desânimo da população com o programa de vacinação.

Até a última sexta-feira (19) o país havia aplicado apenas 11.492.854 vacinas da primeira dose e 4.122.203 da segunda dose. Proporcionalmente isso significa que que somente 7,14% dos brasileiros maiores de 18 anos tomaram a primeira dose e só 2,56%, a segunda.

Enquanto a campanha de vacinação segue em ritmo lento, a pandemia se alastra e atinge recordes diários de contaminações e mortes. A pandemia já matou 290.525 brasileiros e nesta semana atingiu uma média de 2.178 mortes por dia – a maior desde o início da pandemia.

MATO GROSSO

Conforme o último boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde, em Mato Grosso já foram confirmados 284.432 casos de Covid-19 e 6.696 pessoas morreram em decorrência do coronavírus no Estado. Rondonópolis, maior cidade da região Sudestes, registrou 21.992 contaminações e 533 óbitos até esta sexta-feira (19).

A campanha de imunização que havia sido suspensa por falta de vacinas será retomada na próxima semana. O Governo do Estado anunciou para este sábado a chegada de um novo lote com 50,2 mil doses da CoronaVac e 8,5 mil doses da vacina da AstraZeneca.