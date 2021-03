Filas marcam vacinação na escola Pindorama em Rondonópolis

A vacinação das pessoas com mais de 74 anos na Escola Pindorama começou na manhã de hoje (30) com aglomerações desde as primeiras horas da manhã. A informação é que o processo de imunização está rápido, mas o número grande de idosos e acompanhantes tem gerado filas e muitas reclamações.

A Prefeitura disse que dividiu a campanha por gêneros (mulheres no período da manhã e homens a tarde) para evitar congestionamentos. A decisão de concentrar o processo na Escola Pindorama ocorreu porque a estrutura lá permite uma melhor acomodação do público, em cadeiras posicionadas com o distanciamento adequado. Porém muitas pessoas chegaram bem antes do início da vacinação (08 horas), o que teria gerado as aglomerações.

A assessoria do município informou que a Prefeitura está atuando hoje em três frentes de imunização contra a Covid. Além do trabalho na escola Pindorama, há equipes ministrando a segunda dose da vacina para servidores públicos, no auditório da Secretaria Municipal de Saúde, e também dando sequência à imunização dos idosos nas faixas etárias 84 anos e 85 anos.

No caso da segunda dose para esses idosos a vacina está sendo oferecida nas seguintes unidades de Saúde: ESF Luz D’yara; ESF Pedra90; ESF Monte Líbano; C.S. Cohab; C.S. São Francisco; C.S. Amparo e ESF do jardim Atlântico.

DRIVE THRU

O município explica que o número limitado de profissionais impede uma descentralização maior da campanha, que precisa ser feita por profissionais habilitados e seguindo protocolos rigorosos.

Porém a assessoria informou que a Secretaria Municipal de Saúde está avaliando a possibilidade de abrir novas frentes utilizando a modalidade drive-thru, em que a vacina é ministrada sem que a pessoa precise sair do veículo.