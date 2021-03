Várzea Grande retoma dia ‘D’ de vacinação contra a Covid

Várzea Grande retoma, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com a Clínica Médica do Centro Universitário Várzea Grande (Univag), a vacinação para idosos de 75 anos acima, que já fizeram o cadastro, além de profissionais da saúde, para a primeira dose da vacina contra a Covid-19, amanhã, sábado, dia 20.

“Reafirmo que nossa principal preocupação hoje é vacinar o máximo de pessoas possível, sendo que para isto teremos recursos disponíveis, bem como atendimento médico e medicamentos”, disse o prefeito Kalil Baracat lembrando que na semana passada colocou em funcionamento 32 novos leitos no Hospital Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande, sendo 10 UTIs e 22 Leitos de enfermaria com respiradores apenas para os casos de COVID-19.

A imunização inicia às 8h e prossegue conforme horário definido no cadastro de cada um. Para este sábado a previsão da Vigilância em Saúde é aplicar 1.400 doses neste público-alvo. As pessoas serão vacinadas conforme opção no cadastro, em sistema drive-thru ou ponto fixo.

O secretário de Saúde, Gonçalo Barros, reforça que esta é uma oportunidade, também, para que as pessoas com idade acima de 75 anos que não compareceram às edições anteriores, recebam a primeira dose da imunização. “É importante que a população saiba que não há necessidade de chegar com extrema antecedência ao local da vacinação para garantir a imunização. Há vacina suficiente para a cobertura das faixas etárias que já estão sendo chamadas para as ações de imunização neste sábado”.

Ele lembrou ainda do zelo e cuidado da área de saúde pública de Várzea Grande em guardar a segunda dose daqueles que já foram imunizados pela primeira dose, pois as vacinas que chegaram são a CoronaVac que tem um intervalo entre 24 e 28 dias para a segunda dose e a Oxford/AstraZeneca, está com intervalo maior de 90 dias.

“A eficiência, organização e segurança na aplicação das vacinas contra a Covid-19 destacam Várzea Grande como uma das cidades que mais imunizam. Estamos trabalhando incansavelmente para vacinar os várzea-grandenses o mais rápido possível. Aguardamos o envio de mais doses para avançar no cronograma do Programa Nacional de Imunizações”, pontuou o secretário, ressaltando que o governador Mauro Mendes tem garantido a entrega semanal de doses de vacina.

De acordo com os dados da Vigilância em Saúde de Várzea Grande, o município já aplicou mais de 12 mil doses da vacina, entre primeira e segunda dose, nos grupos prioritários, definidos através do Plano Nacional de Imunização (PNI), do Ministério da Saúde, dentre eles idosos acamados, idosos em abrigos, profissionais da saúde da rede pública e privada da linha de frente e idosos acima de 75 anos.

“Ainda temos muitos idosos acima de 75 anos que não se vacinaram, e profissionais de saúde, que atrasaram no cadastramento. Temos que finalizar esta faixa de idade, para avançarmos no processo de vacinação do Município. Várzea Grande vem recebendo gradativamente novos lotes de vacinas por parte do governo do Estado, o que vem possibilitando vacinarmos este público-alvo. Sendo a meta concluir a vacinação da pessoa idosa e podermos chamar novos grupos por prioridade”, destacou a superintendente de Vigilância em Saúde, Relva Cristina.

A Vigilância em Saúde alerta que para vacinar e facilitar os trabalhos dos profissionais que estão atuando na ação de vacinação é importante que os familiares dos idosos levem documentos necessários em mãos, como documento com foto, comprovante de endereço e Cartão SUS. “Alertamos que serão vacinados apenas aqueles que receberam a confirmação do cadastro, ou por e-mail, telefone ou via SMS através de Celular. Já para os profissionais da saúde que irão receber a vacina, também são exigidos documentos, dentre eles o Cartão SUS, comprovante de endereço, comprovante do local em que trabalha – área e função -, e documento com foto”, alertou Relva Cristina.

O Sistema para cadastro está aberto e quem ainda não fez o cadastro poderá acessar pelo endereço eletrônico da Prefeitura de Várzea Grande www.varzeagrande.mt.gov.br, na aba IMUNIZAÇÃO VÁRZEA GRANDE – CADASTRO VACINA COVID-19, para se cadastrar.