Veja 5 filmes estrangeiros que foram gravados no Brasil

Não é novidade para ninguém que o Brasil, com as suas formosíssimas paisagens, atrai a atenção de inúmeros turistas por ano. Além daqueles que buscam a diversão em praias e afins, há, também, o interesse cinematográfico pelos diversos cenários que o País oferece. Pensando nisso, reuni 5 filmes estrangeiros que foram gravados no Brasil. Confira abaixo!

1- A SAGA CREPÚSCULO: AMANHECER – PARTE 1

No 4º filme da saga, os personagens Edward (Robert Pattinson) e Bella (Kristen Stewart) dirigem-se ao Brasil após o casamento, para terem a sua lua de mel. As gravações ocorreram nas cidades de Rio de Janeiro e Paraty. Foram gravadas cenas no bairro da Lapa, em uma cachoeira Taquari e na ilha Saco de Mamanguá, em Paraty, que, no filme, ficou conhecida como “Ilha Esme”.

2- O INCRÍVEL HULK

Lançado em 2008, o filme conta a história de Bruce Banner, um cientista que se esconde no Brasil enquanto busca uma cura para a mutação que o transforma em um monstro incontrolável.

As gravações realizadas no Brasil duraram cerca de 2 semanas e ocorreram, em maior parte, na favela Tavares Bastos, localizada no Rio de Janeiro. Outros cenários, também localizados no Rio de Janeiro, foram mostrados em outras cenas ao longo do filme, como a favela Rocinha, a Praia de Ipanema e a Floresta da Tijuca.

3- VELOZES & FURIOSOS 5: OPERAÇÃO RIO

Para as gravações do 5º filme de Velozes e Furiosos, que retrata a continuação da saga sobre corridas de rua ilegais, investigações e assaltos, os atores visitaram a cidade do Rio de Janeiro por cerca de, apenas, 2 dias para conhecer sobre a cultura e a região.

Embora a trama do filme tenha sido planejada para se passar inteiramente no ambiente carioca, somente algumas cenas, como a de Copacabana, foram realizadas no local, por conta do custo de gravar na cidade. Portanto, a maior parte das gravações ocorreu nos Estados Unidos e em Porto Rico.

4- PANTERA NEGRA

Aproveitando ainda mais a paisagem natural brasileira, os estúdios Marvel resolveram gravar cenas de mais um filme no País, sendo este o fenômeno Pantera Negra.

O local escolhido, desta vez, foi Cataratas do Iguaçu, no Paraná, e aparece em cenas importantes do filme, como no ritual de combate, para decidir quem se tornaria o rei de Wakanda, e na proclamação de T’Challa como o próprio.

5- OS MERCENÁRIOS

Apesar de não citarem a cidade durante o enredo do filme, Os Mercenários, que se trata de um grupo de mercenários enviado a um país da América do Sul para derrubar seu ditador e libertar um inocente em perigo, contou com cenas gravadas no Rio de Janeiro. O cenário selecionado foi o Parque Lage, em Mangaratiba, que fica localizado aos pés do Corcovado.