Veja a lista completa de indicados ao prêmio de cinema

Foram revelados nesta segunda-feira (15) os indicados à 93ª edição do Oscar, o prêmio mais importante do mundo do cinema.

Os nomes dos concorrentes foram anunciados por Nick Jonas e Priyanka Chopra Jonas.

O filme Mank lidera as indicações, concorrendo em 10 categorias. Na sequência, todos com 6 indicações, estão Meu Pai, Judas e o Messias Negro, Minari, Nomadland, O Som do Silêncio e Os 7 de Chicago.

Pela primeira vez na história da premiação, duas mulheres concorrem na categoria de Melhor Direção. As indicadas são a grande favorita Chloe Zhao, por Nomadland, e Emerald Fennell, por Bela Vingança.

Entre os destaques está também a indicação póstuma para Chadwick Boseman na categoria de Melhor Ator, pelo filme A Voz Suprema do Blues. O artista, famoso por seu papel como o Pantera Negra, morreu em agosto de 2020 depois de uma longa batalha contra um câncer. Ele é considerado por críticos o grande favorito ao prêmio.

O Oscar 2021 está marcado para acontecer mais tarde neste ano. Por conta da pandemia de coronavírus no mundo, a premiação foi adiada para o dia 25 de abril.

Confira abaixo os indicados aos prêmios.

Melhor Filme

Meu Pai

Judas e o Messias Negro

Mank

Minari

Nomadland

Bela Vingança

O Som do Silêncio

Os 7 de Chicago

Melhor Ator

Riz Ahmed – O Som do Silêncio

Chadwick Boseman – A Voz Suprema do Blues

Anthony Hopkins – Meu Pai

Gary Oldman – Mank

Steven Yeun – Minari

Melhor Atriz

Viola Davis – A Voz Suprema do Blues

Andra Day – The United States vs. Billie Holiday

Vanessa Kirby – Pieces of a Woman

Frances McDormand – Nomadland

Carey Mulligan – Bela Vingança

Melhor Diretor

Thomas Vinterberg – Druk

David Fincher – Mank

Lee Isaac Chung – Minari

Chloe Zhao – Nomadland

Emerald Fennell – Bela Vingança

Melhor Ator Coadjuvante

Sacha Baron Cohen – Os 7 de Chicago

Daniel Kaluuya – Judas e o Messias Negro

Leslie Odom Jr. – Uma Noite em Miami

Paul Racci – O Som do Silêncio

Lakeith Stanfield – Judas e o Messias Negro

Melhor Atriz Coadjuvante

Maria Bakalova – Borat: Fita de Cinema Seguinte

Glenn Close – Era Uma Vez um Sonho

Olivia Colman – Meu Pai

Amanda Seyfried – Mank

Youn Yuh-jung – Minari

Melhor Roteiro Adaptado

Borat: Fita de Cinema Seguinte

Meu Pai

Nomadland

Uma Noite em Miami

O Tigre Branco

Melhor Roteiro Original

Judas e o Messias Negro

Minari

Bela Vingança

O Som do Silêncio

Os 7 de Chicago

Melhor Animação

Dois Irmãos: Uma Jornada Fantástica

A Caminho da Lua

Shaun, o Carneiro: O Filme – A Fazenda Contra-Ataca

Soul

Wolfwalkers

Melhor Documentário

Collective

Crip Camp: Revolução pela Inclusão

Agente Duplo

Professor Polvo

Time

Melhor Documentário em Curta-Metragem

Collete

A Concerto is a Conversation

Do Not Split

Hunger Ward

A Love Song for Latasha

Melhor Filme Internacional

Druk – Dinamarca

Better Days – Hong Kong

Collective – Romênia

O Homem que Vendeu Sua Pele – Tunísia

Quo Vadis, Aida? – Bósnia

Melhor Fotografia

Judas e o Messias Negro

Mank

Relatos do Mundo

Nomadland

Os 7 de Chicago

Melhor Figurino

Emma

A Voz Suprema do Blues

Mank

Mulan

Pinóquio

Melhor Edição

Meu Pai

Nomadland

Bela Vingança

O Som do Silêncio

Os 7 de Chicago

Melhor Maquiagem e Cabelo

Emma

Era Uma Vez um Sonho

A Voz Suprema do Blues

Mank

Pinóquio

Melhor Trilha Sonora

Destacamento Blood

Mank

Minari

Relatos do Mundo

Soul

Melhor Canção Original

Fight For You – de Judas e o Messias Negro (cantada por H.E.R.)

Hear My Voice – de Os 7 de Chicago (cantada por Celeste)

Husa’vik – de Festival Eurovision da Canção: A Saga de Sigrit e Lars (cantada por Will Ferrell e Molly Sandén)

lo Sì (Seen) – de Rosa e Momo (cantada por Laura Pausini)

Speak Now – de Uma Noite em Miami (cantada por Leslie Odom Jr)

Melhor Som

Greyhound: Na mira do inimigo

Mank

Relatos do Mundo

Soul

O Som do Silêncio

Melhor Design de Produção

Meu Pai

A Voz Suprema do Blues

Mank

Relatos do Mundo

Tenet

Melhores Efeitos Visuais

Problemas Monstruosos

O Céu da Meia-Noite

Mulan

O Grande Ivan

Tenet

Melhor Curta-metragem

Feeling Through

The Letter Room

The Present

Two Distant Strangers

White Eye

Melhor Curta-Metragem de Animação

Burrow

Genius Loci

If Anything Happens I Love You

Opera

Yes-People