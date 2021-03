Vereador Adonias defende concurso público para Guarda Municipal

O vereador Adonias Fernandes (MDB) fez uma indicação solicitando que seja realizado o concurso público para Guarda Municipal com o intuito de exercer a vigilância interna e externa de todos os edifícios pertencentes ao Poder Público Municipal, bem como creches, móveis e imóveis, incluindo-se também os parques, jardins, escolas, teatros, museus, bibliotecas, cemitérios, mercados, feiras livres, áreas verdes e unidades de saúde.

“As praças estão sendo revitalizadas e outras sendo construídas, mas está havendo muita depredação do espaço público, por isso é preciso tirar a Guarda Municipal do papel, fazendo concurso, para colocar esse pessoal para cuidar de nossa cidade”, explicou Adonias.

A Guarda Municipal de Rondonópolis foi instituída pela Lei Nº 3.060 de 11 de junho de 1999, sancionada pelo Prefeito Percival Muniz, porém há muito tempo não se vê a contratação de pessoas para ocupar o cargo, devido à necessidade de ser realizado o concurso público.

“Desta forma, para garantir a execução dos serviços essenciais do Município, solicitamos para que a Prefeitura Municipal inclua no próximo concurso público, diversas vagas para atender as necessidades do município, sendo que para esta Casa de Leis deverá vir no mínimo 4 (quatro), nos termos do § 3º do Art. 1º da respectiva lei”, diz trecho da indicação.

O pedido foi enviado ao prefeito José Carlos do Pátio e ao Gabinete de Apoio à Segurança Pública de Rondonópolis (Gasp) e aguarda um parecer.