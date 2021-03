Vereador diz que Emanuel só pensa em 2022 e faz “política ardilosa”

O vereador Dilemário Alencar (Podemos) disparou críticas contra o prefeito de Cuiabá-MT, Emanuel Pinheiro (MDB), sob alegação de que o emedebista está politizando as ações de combate à Covid-19 com foco no processo eleitoral de 2022.

“O prefeito está fazendo politicagem e de forma ardilosa. Entendo que ele tem que parar de olhar para 2022. Ele tem que olhar para as pessoas que estão nesse momento agonizadas precisando de UTIs”, disse o parlamentar.

“O prefeito está fazendo muita politicagem e já escolheu como adversário o grupo do governador. Só que nesse momento não tem que fazer politicagem, tem que fazer políticas eficazes para combater a pandemia”, emendou.

O parlamentar, que faz oposição ferrenha à atual gestão, ainda apontou contradições no discurso de Emanuel.

Para tanto, citou medidas adotadas pelo gestor no início da pandemia, quando a Capital ainda não registrava dados alarmantes da doença. Segundo o vereador, agora seria o momento de o emedebista endurecer as medidas restritivas, o que não ocorreu.

“Lá atrás, todos se lembram, ele fechou tudo. E aquelas medidas quebraram os comerciantes da Capital. Agora adotou outra postura, está fazendo politicagem”, afirmou.

O vereador ainda disse que, não fossem as ações realizadas pelo Governo do Estado – a exemplo da abertura do Centro de Triagem na Arena Pantanal e abertura de novos leitos de UTI – Cuiabá estará em uma situação ainda pior.

Também conforme ele, a Capital não estaria preparada para receber um grande número de vacinas.

“Quando começar a chegar a vacina em grande número, a prefeitura não vai estar preparada. Por enquanto tem só esse posto de atendimento no Centro de Eventos do Pantanal, pagando um aluguel caro por mês e que ainda ficou por quase dez dias fechado”, disse.

“Será que a prefeitura não teria um espaço público para evitar esse gasto? Os outros locais que foram apontados nenhum está preparado”, concluiu o vereador.