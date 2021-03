Após tumulto, vereadora vai à Justiça contra Prefeitura de Cuiabá

A vereadora por Cuiabá, Edna Sampaio (PT) ingressou com um mandado de segurança contra a prefeitura e a Secretaria Municipal de Saúde, por conta da aglomeração registrada nesta semana no Centro de Eventos do Pantanal, local onde está sendo realizada a vacinação contra Covid-19 na Capital.

A ação, que tramita na 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, também é assinada pelo diretório municipal do Partido dos Trabalhadores (PT).

Conforme já noticiado pelo Agora MT, ao longo desta semana, foram registradas longas filas e tumulto no esquema de vacinação.

Na ação, a vereadora pede que seja descentralizada a vacinação, criando outros polos para imunização na cidade e que seja adotado o sistema de vacinação via drive thru, estabelecendo multa em caso de descumprimento.

“A vacinação da forma como está sendo realizada, se revela como abusiva e coatora, uma vez que os impetrados permitem que a situação permaneça no atual estado, de maneira totalmente desorganizada e em flagrante violação aos direitos básicos inerentes à saúde, à vida e ao bem estar dos idosos submetidos a condições degradantes enquanto aguardam para serem vacinados”, diz um trecho do documento.

A vereadora disse que chegou a ir até o Centro de eventos e constatou idosos acima de 75 anos de idade esperando por mais de duas horas para conseguir se imunizar.

“Estamos diante de um problema que não tem a ver com o esforço das pessoas, tem a ver com uma visão estratégica do que e do como pode ser feita a condução da vacinação e do enfrentamento à pandemia”, argumentou a petista.

FAKE NEWS

O Município justificou que a aglomeração registrada essa semana foi ocasionada pela divulgação de uma fake news propagada nas redes sociais a respeito de um falso calendário de vacinação na Capital.

Segundo a prefeitura, o site onde são realizados os agendamentos daqueles que irão se imunizar recebeu cerca de 1,1 milhão de acessos em 24h, logo após a divulgação da falsa publicação.

Habitualmente, a equipe de Tecnologia da Informação – responsável pelo agendamento – contabiliza 17 mil acessos neste período.

O prefeito Emanuel Pinheiro (MDB) registrou um boletim de ocorrência pedindo a apuração dos fatos.