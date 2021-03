Vereadores começam a votar projetos que remanejam recursos da Saúde

A Câmara Municipal de Rondonópolis está realizando neste momento uma sessão extraordinária para apreciar vários projetos enviados ontem (25) pelo prefeito José Carlos do Pátio remanejando recursos da Saúde para ações de enfrentamento da pandemia de Covid-19. Os projetos começaram a ser discutidos as 09 horas da manhã e não há consenso sobre a aprovação.

Os secretários municipais de Planejamento e Saúde estão acompanhando a sessão e usaram a Tribuna para defender a aprovação dos projetos. Mas vários vereadores levantaram dúvidas sobre as medidas.

A principal polêmica envolve a anulação de dotações previstas para o Consórcio Regional de Saúde da Região Sul (somando cerca de R$ 17 milhões de reais) e a transferência dos recursos para uma outra OSCIP. Conforme a Prefeitura os recursos serão aplicados na abertura de novos leitos de UTI, contratação de profissionais e reforço das unidades de Saúde ‘Sentinela’.

“Se já temos um sistema funcionando hoje com o CORESS/MT, porque refazer toda a burocracia para contratar outra? Qual é o motivo? Não tenho dificuldade de votar pois precisamos desses leitos, mas preciso explicar o que está acontecendo”, disse o vereador Guinâncio (PSDB).

Os vereadores Adonias Fernandes (PMDB) e Reginaldo Santos (Solidariedade) disseram que os remanejamentos são para agilizar as ações do Executivo visando enfrentar a pandemia e abrir novos leitos no município.

“Precisamos assumir nossa responsabilidade e ajudar a cidade a superar esse momento difícil. Temos vidas dependendo das nossas decisões. O nosso papel é votar, sim ou não. Se tiver pergunta técnica façam ao secretário que está aqui. Mas precisamos ser responsáveis”, disse Adonias demonstrando indignação.

Alguns vereadores, entre eles Paulo Schuh (PSL), Gerson Luiz Moreira (MDB) Subtenente Guinâncio sentiram-se pressionados e reagiram.

Gerson lembrou que teve vários familiares mortos pela Covid e que sabe a gravidade da situação. Guinâncio reiterou que os vereadores têm o direito de cobrar as informações necessárias antes de tomarem qualquer decisão.

A votação dos projetos começou a pouco e a sessão está sendo transmitida ao vivo nas redes sociais da Câmara Municipal.