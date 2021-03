Vereadores ouviram presidente do Consórcio Regional de Saúde

A Comissão de Saúde da Câmara Municipal de Rondonópolis vai acompanhar mais de perto as ações do Consórcio Regional de Saúde Sul de Mato Grosso (CORESS/MT). A informação foi dada ontem (23) pela presidente da Comissão, Marildes Ferreira, após reunião com o prefeito Nelson Paim, que preside o Consórcio.

Paim participou este ontem na Câmara Municipal e apresentou um relatório detalhado das receitas e despesas e também da ações desenvolvidas pelo CORESS-MT.

Conforme ele o órgão tem um faturamento de R$ 740.848,78 garantindo pelos 19 municípios que o integram. Os valores são proporcionais à população dos municípios e Rondonópolis contribui mensalmente com R$ 231.321,16 (31,22% do total)

Além das contribuições dos municípios o Consórcio conta também com recursos da Secretaria Estadual de Saúde, totalizando R$ 223.768,78 . Este recurso é repassado integralmente, sem desconto de taxa administrativa, e reinvestido em ações nos municípios – sendo R$ 68.933,64 para Rondonópolis.

“Existe também o convenio 06/2017 referente à manutenção da UPA e demais unidades (hospital infantil, centro de nefrologia, centro de reabilitação, ceadas, e apoio administrativo nas unidades de saúde). Para esse convenio Rondonópolis repassa em média R$ 2.800.000,00 para que o consorcio faça a manutenção e repasse para empresa contratada via licitação realizada pelo consórcio”, explica Marildes Ferrreira.

Este convenio termina no dia 30 de abril e se for renovado será cobrada uma taxa administrativa de 1%. O presidente do consórcio disse que a taxa é cobrada de todos os municípios. Também há cobrança da taxa sobre o convênio COVID 07/2020, que garante R$ 792.273,24 para custeio das despesas com profissionais diretamente ligado ao enfrentamento da pandemia (médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, etc.)

PARCERIA

Os dados serão compartilhados com os vereadores na sessão ordinária de hoje (24) e a Câmara deve assumir a mediação do diálogo entre o consórcio e o prefeito José Carlos do Pátio, que manifestou o desejo de abandonar o consórcio.

Marildes Ferreira disse que a reunião com o presidente do CORESS/MT ajudou a esclarecer várias dúvidas e confirmou a importância da parceria para o município. Ela defende, porém, um aporte maior de recursos do Governo do Estado

“Sabemos que o consórcio traz resultados positivos para todos os municípios, mas os valores repassados pelo Estado estão defasados. Quando o CORESS/MT foi criado, em 2008, havia a promessa de que o governo estadual repassaria 50% do montante aportado pelas prefeituras, mas isso não está acontecendo”, reclama.