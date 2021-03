Vereadores pedem apuração de suposto uso indevido de carro da Prefeitura

Um requerimento em conjunto assinado pelos vereadores Diego Guimarães e Marcos Paccola, ambos do Cidadania, pede que o Ministério Público Estadual (MPE) apure suposto uso indevido de um veículo oficial da prefeitura de Cuiabá.

A investigação foi requerida após a divulgação de um assalto sofrido pela primeira-dama, Marcia Pinheiro, na última semana.

Na ocasião, ela estava em uma SW4 da prefeitura, que foi levada por um criminoso. A primeira-dama havia acabado de descer do veículo – que foi recuperado no dia seguinte – e entrava em uma clínica de estética.

“Solicitamos que o MPE determine à Prefeitura de Cuiabá que informe, oficialmente, se o uso do automóvel naquele momento era para fins particulares da primeira-dama. E, se sim, que fundamentalmente com fulcro em que isso seria permitido”, diz trecho do documento, encaminhado ao procurador-geral de Justiça, José Antônio Borges.

Além de Guimarães e Paccola, também assinam o requerimento, o ex-vereador Felipe Wellaton e Fellipe Côrrea, que concorreu – sem sucesso – a uma vaga na Câmara de Cuiabá.

Eles também pediram que o MPE cobre da Prefeitura, a entrega do histórico de localização do veículo.

Os requerentes justificaram que existe uma suspeita de que o carro seja utilizado de maneira indevida de forma habitual.