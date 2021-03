Virginia Fonseca diz que bebê que espera está com buraco no coração

Grávida de sete meses, Virginia Fonseca realizou mais um ultrassom de rotina nesta quarta-feira (17). Por meio das redes sociais, a influenciadora digital, que está à espera de uma menina, fruto do relacionamento com Zé Felipe, contou que durante o exame descobriu que Maria Alice está com um buraco no coração.

“No coração do neném, nesse momento, tem um buraco. Na gravidez precisa ter um buraco, aí depois da gravidez fecha. Aí, se não fechar… nem eu sabia disso. A médica disse que (isso) é normal, que depois fecha. Tem que ter, se não tivesse, aí seria problema”, contou a futura mamãe no canal do YouTube.

Na gravação, Virginia também mostrou a reação de namorado ao saber do orifício encontrado no coração da filha. O cantor, maIs que imediatamente, fez cara de espanto. Mas Virginia logo explicou a abertura do órgão para não preocupar o namorado.

De acordo com especialistas, pequenas aberturas entre os átrios são bastante comuns durante a gravidez. O feto nasce com tal orifício para permitir que o sangue da placenta flua para o coração. A abertura geralmente fecha após o nascimento, mas permanece aberta em cerca de 25% das pessoas.