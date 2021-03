Virologista defende período maior de restrições em Mato Grosso

O virologista e professor da faculdade de Medicina da Universidade Federal de Rondonópolis (UFR), Bruno Moreira Carneiro, disse hoje que a proposta do Governo de antecipar feriados pode ajudar a conter a proliferação dos casos e Covid-19, mas defendeu restrições maiores e por um período maior de tempo como forma de garantir um controle efetivo do avanço da pandemia no Estado.

“Para ter efeito, as restrições das atividades devem ser feitas por pelo menos 14 dias considerando as características epidemiológicas do vírus. O adiantamento dos feriados pode ter um papel importante no controle dos casos. Porém, os gestores poderiam aproveitar a oportunidade manter a restrição de todas as atividades, incluindo religiosas e educacionais, por pelo menos duas semanas”, afirmou.

Bruno Moreira Carneiro tem doutorado em Genética pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (2013) e participa de várias pesquisas nas áreas de genética, biologia molecular e microbiologia. Ele faz parte do grupo de pesquisadores brasileiros que se dedica a investigação de bactérias e vírus – como os da Hepatite-C, o Zika Virus e os que causam doenças respiratórias.

O professor tem acompanhado com atenção o avanço da Covid-19 e manifesta preocupação com o quadro no estado e no município. “Estamos passando por uma situação gravíssima e isso inclui o município de Rondonópolis. Estamos observando o aumento rápido do número de casos, internações e, infelizmente, óbitos. Os hospitais já estão atuando no seu limite e, em alguns casos, as UTIs estão operando acima de sua capacidade máxima”.

Conforme ele a redução da circulação e da interação de pessoas é fundamental para evitar a disseminação do Coronavírus. “As medidas preventivas como o uso de máscaras e higienização das mãos reduzem, mas não eliminam a possibilidade de infecção e, desta forma, quanto mais frequente a interação com as pessoas maiores serão chances de novas contaminações”, destaca ele.

Analisando as medidas restritivas já implantadas pelo Governo do Estado, Bruno Moreira disse que são importantes, mas considerou que é preciso também reduzir a movimentação de pessoas no período diurno – quando a circulação de pessoas favorece o espalhamento da doença ocorre com mais intensidade e rapidez.

O pesquisador destaca que o controle da disseminação do coronavírus é fundamental para diminuir a sobrecarga nas unidades hospitalares. Segundo ele, a antecipação dos feriados pode ter um efeitos positivos e que o sucesso da iniciativa depende do envolvimento da população.

“Para que essas restrições tenham efeito, a população também deve colaborar e entender que não é um período de férias. As pessoas devem entender que não é o momento de confraternizações, festas, churrascos e aglomerações. É preciso a união dos gestores, empresários e população para que estas medidas tenham real efeito no controle do vírus”, concluiu.