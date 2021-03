‘Viúva Negra’ vai estrear em julho nos cinemas

O filme Viúva Negra vai estrear em julho. O lançamento foi adiado novamente devido à pandemia de covid-19 e teve a nova data confirmada pela Marvel nesta segunda-feira (23).

Ao invés de maio de 2021, o longa chegará ao público no dia 9 de julho. A boa notícia é que além de ser divulgado nos cinemas que estiverem abertos na ocasião, o filme será lançado simultaneamente na plataforma de streaming Disney + Premier Acess.

Viúva Negra tem Scarlett Johansson como protagonista, além de nomes como Florence Pugh, Rachel Weisz, William Hurt, David Harbour e Ray Winstone no elenco.

Black Widow in theaters July 9 and on @DisneyPlus with Premier Access. Additional fees required. pic.twitter.com/MSLHxk6Eez

— Marvel Studios (@MarvelStudios) March 23, 2021