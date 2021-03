Senador propõe emendas para atender ribeirinhos do Pantanal

O Orçamento da Marinha do Brasil deverá ganhar reforço para que a corporação possa avançar no atendimento médico e ambulatorial da população ribeirinha do Pantanal mato-grossense. A proposta foi apresentada à Comissão Mista de Orçamento pelo senador Wellington Fagundes (PL-MT), líder do Bloco Parlamentar Vanguarda. Em duas emendas, deverão ser incorporados ao orçamento anual das operações navais R$ 810 mil.

Ao defender a aprovação da emenda, Wellington Fagundes citou o período crítico que vive o bioma. Um dos maiores problemas atuais é a ‘decoada’, fenômeno natural de deterioração da qualidade da água dos rios e lagoas marginais do Pantanal. No ano passado, em função de forte estiagem, incêndios florestais devastaram 4 milhões de hectares de vegetação.

“Hoje, em grande parte do bioma, a água se tornou escura, com muita matéria orgânica e falta total de oxigênio dissolvido. Isso tem causado a mortandade de peixes, fato que, seguramente, essa situação vai afetar ainda mais a vida dos ribeirinhos, já sacrificados com os incêndios” – salientou.

Wellington ressaltou que os ribeirinhos são a parte da população originária do Pantanal que mais sofreu com os incêndios florestais. Na ocasião, houve muitas perdas materiais. “Precisamos avançar para aquelas áreas mais isoladas, onde as dificuldades são ainda maiores” – disse o senador.

Presidente da Comissão Temporária Externa do Senado, criada para acompanhar as medidas de enfrentamento aos incêndios florestais no Pantanal no ano passado, Wellington tem manifestado preocupação constante com o futuro do bioma. Sobretudo diante das previsões sobre a continuidade da estiagem mais prolongada por pelo menos mais 4 anos, com redução do regime de chuvas.

Além de R$ 310 mil para atender aos ribeirinhos dos municípios de Barão de Melgaço, Cáceres, Itiquira, Poconé, Cuiabá e Santo Antônio do Leverger, Fagundes proporá à CMO aplicação de R$ 500 mil para aquisição de equipamentos de lançamento de água para combate a incêndios por helicópteros. Eles deverão ficar baseados no Centro de Intendência da Marinha em Ladário (MS).