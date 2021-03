Whindersson vai ser pai de um menino

Namorada de Whindersson Nunes, Maria Lina Deggan, anunciou que está grávida de um menino e que está oficialmente noiva do humorista. O anúncio foi feito neste sábado (6) após o chá revelação que o casal planejou com a presença de alguns familiares.

“Eu sempre soube que você era você. Sentia você dentro de mim, filho! E no meio de tanta emoção ainda virei noiva de quem eu mais amo na vida! Vi minha primeira estrela cadente sentada no seu colo no Piauí, e pedi em silêncio para a nossa família se formar. Obrigada, Jesus, pela minha família! Teamo @whinderssonnunes, você me realiza e me completa! Papai e mamãe de menino sim”, escreveu Maria Lina em seu Instagram.

Já Whindersson compartilhou uma sequência de fotos do momento confirmando que é um menino.

Além deles, a irmã do comediante, Hagda Nunes, compartilhou alguns detalhes do momento em que aconteceu a revelação. Na sequência de vídeos compartilhada nos Stories, a cadela do casal é quem revela o sexo do mais novo membro da família Nunes ao usar uma roupinha com a cor azul.