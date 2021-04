Conheça os 4 alimentos que vão turbinar a sua imunidade

Para a manutenção da imunidade do corpo, a alimentação tem papel fundamental.

Confira quatro dicas que vão ajudar a aumentar a sua imunidade:

FRUTAS CÍTRICAS



As frutas cítricas são ricas em vitamina C e também fibras, estimulando a resistência a infecções, aumentando as propriedades anti-inflamatórias e a imunidade do corpo, o que ajuda a reforçar as defesas.

Podemos destacar como frutas cítricas: laranja, limão, morango, kiwi, mexerica, etc.

ALHO



O principal componente do alho é a alicina, que possui ação anti-inflamatória e anti-infecciosa. O ideal é consumir o alimento cru, pois o calor pode desativar os seus compostos, perdendo com isso a eficácia.

IORGUTE NATURAL

Rico em lactobacilos e também propriedades probióticas, o iogurte natural fortalece o sistema imunológico, reforça as defesas do corpo, além de melhorar a flora intestinal.

GENGIBRE

O alimento contribui muito para a defesa do organismo por conter importante ação bacteriana, assim como as vitaminas B6 e C. O gengibre pode ser consumido em sucos, chás e tempero em alimentos salgados.