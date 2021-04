Bolsonaro ataca ministro do STF que determinou abertura de CPI

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) reagiu com violência à decisão do ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF) determinando que o Senado Federal abra uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) sobre as ações do governo federal na pandemia de Covid-19. Em declarações aos correligionários e postagens em redes sociais ele questionou a independência e também a moral do ministro Barroso.

O presidente reclamou que a decisão não incluiu investigações sobre a conduta dos governadores e citou a campanha feita por bolsonaristas pelo impeachment do ministro Alexandre de Moraes para criticar Barroso e o STF.

“Barroso se omite ao não determinar ao Senado a instalação de processos de impeachment contra ministro do Supremo, mesmo a pedido de mais de 3 milhões de brasileiros. Falta-lhe coragem moral e sobra-lhe imprópria militância política”, disse o presidente.

Apesar da acusação, Barroso e os demais ministros do STF só podem para tomar decisões (como a cassação de autoridades) se forem provocados em ações movidas junto à corte – caso da CPI no Senado.

Jair Bolsonaro também citou a defesa que Barroso fez como advogado do terrorista italiano Cesare Batista e acusou o ministro do STF de fazer “jogadinha casada” com a bancada de esquerda do Senado para “desgastar o governo”

ENTENDA O CASO

Os ataques do presidente Jair Bolsonaro ocorrem um dia após o ministro Barroso conceder liminar favorável a um mandado de segurança apresentado pelos senadores Alessandro Vieira (Cidadania-SE) e Jorge Kajuru (Cidadania-GO).

Barroso considerou que foram cumpridas todas as normas previstas para a abertura da CPI, que terá como objetivo principal apurar se houve omissões do Governo Federal no enfrentamento à Pandemia.

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse ser contra a abertura da CPI neste momento. Porém ele adiantou que vai cumprir a decisão do ministro do STF.

A assessoria de Barroso disse que por enquanto ele não vai se pronunciar sobre os ataques.