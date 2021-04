Motociclistas ficam feridos após colisão em cruzamento

Dois motociclistas ficaram com ferimentos graves após se envolverem em um acidente na noite deste sábado (24) no cruzamento da avenida Marechal Dutra com a Francisco Felix, no Jardim Oliveira, em Rondonópolis. Um deles sangrou bastante no local.

De acordo com testemunhas, um dos motociclistas teria furado o sinal vermelho. Não foi confirmado quem teria invadido a via.

Eles bateram lateralmente e ficaram caídos na via. O Serviço de Atendimento Móvel Urgente (Samu) foi acionado e realizou o socorro.