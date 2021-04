Dados revelam que há 61 moradores de Rondonópolis em UTI’s

Rondonópolis-MT tem hoje 126 moradores internados em tratamento contra a Covid-19. O dado foi confirmado pela Secretaria Estadual de Saúde.

Do total, 61 pacientes ocupam leitos de UTI’s (Unidades de Tratamento Intensivo) em vários hospitais do estado, como os regionais de Rondonópolis, Nova Mutum, e os hospitais de Campo Verde e Primavera do Leste, além do Regional e da Santa Casa de Rondonópolis.

Outros 65 pacientes estão em enfermarias e 1.295 em isolamento domiciliar.

O número confirmado pela Secretaria Estadual de Saúde de 61 pessoas em UTI’s é a soma de leitos públicos e particulares apenas de moradores da cidade, sem somar pessoas de outros municípios que buscaram atendimento em Rondonópolis.

Apesar de expressivo, o número diminuiu consideravelmente após começar a semana com mais de 100 moradores de Rondonópolis em UTI’s.