Ação conjunta planta 469 mudas no Bairro Dona Neuma

Uma ação ambiental se empenhou no plantio de 469 mudas da árvore da espécie oiti na manhã deste domingo (11), no Bairro Dona Neuma, em Rondonópolis (MT). O projeto aconteceu em parceria com a empresa Green Farm, a ONG Protetores das Águas Rondonopolitana, vereador Ozeias Reis, secretaria do Meio Ambiente e Móveis Gazin.

Conforme informações do gerente da loja Móveis Gazin, Fabiano Marconi, no total são 900 mudas onde 431 serão plantadas no Bairro Rosa Bororo.

“Nossa cidade é uma das cidades mais quentes do Brasil. Essa ação é uma ação extraordinária, parece ser simples, mas dessa simplicidade estamos usando ela diariamente protegendo as nascentes da nossa cidade” disse Luiz Carlos, ONG Protetores das Águas Rondonopolitana.