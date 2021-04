Acidente entre motos deixa dois feridos em Primavera do Leste

Duas pessoas ficaram feridas em mais um acidente registrado no município de Primavera do Leste no início da noite deste sábado (24). Os dois condutores foram socorridos e encaminhados a Unidade Médica.

A colisão aconteceu no cruzamento da avenida Belo Horizonte com a Rua Humberto Cossentino, no bairro Primavera 1.

De acordo com o 1° Tenente Zenkner, não é possível a ainda, antes da perícia, identificar a causa do acidente, porém devido a força da batida acredita-se que um dos condutores estava em alta velocidade.