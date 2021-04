Acidente entre três veículos deixa idoso e esposa feridos na Avenida Bandeirantes

Um acidente envolvendo três veículos aconteceu na noite desta quinta-feira (22), próximo do bairro Padre Rodolfo em Rondonópolis – MT.

Um casal onde a mulher de 56 anos identificava sendo Maria Geralda e o esposo Ademir Xavier de 69 anos estavam em uma moto Bros de cor vermelha, logo atrás vinha uma Fiat Strada seguido de um caminhão baú.

Todos os veículos estavam na mesma direção sentido Jardim das Flores/ Vila Operária na Avenida Bandeirantes.

No momento que passavam por cima da ponte que está em obras o condutor da moto reduziu a velocidade ao notar uma placa que informava manutenção, a Fiat Strada também diminuiu a velocidade, porém, conforme informações do motorista do caminhão este veículo perdeu os freios não tendo como evitar a colisão com os dois veículos que estavam na frente.

Duas viaturas do Samu esteve no local e socorreu o casal que estava na moto com alguns ferimentos e em seguida foi encaminhado para uma unidade de saúde.

A Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros também estiveram no local.