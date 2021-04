Adjuvantes aumentam a eficácia e geram economia para o produtor.

Você já deve ter ouvido falar de adjuvantes agrícolas, produtos que melhoram a qualidade e a eficiência da aplicação na lavoura, têm propriedades espalhantes adesivas e antievaporantes e garantem maior eficácia no combate às pragas.

Qualquer substância sem propriedades fitossanitárias, exceto a água, que facilita a aplicação, leva o nome de adjuvante. Sua principal função é garantir melhor aplicação dos defensivos, gerando economia e eficiência no plantio.

Na hora de combater as pragas, é comum a utilização de produtos como herbicidas, fungicidas e inseticidas. A aplicação desses defensivos, porém, sofre influência de condições ambientais, como umidade relativa do ar, temperatura e vento, e também da especificidade de cada produto. É aí que atuam os adjuvantes:

Favorecendo uma boa aplicação dos defensivos

Aumentando a eficácia da pulverização

Melhorando a aderência dos herbicidas, fungicidas e inseticidas

Reduzindo a dose de defensivos necessários na aplicação

Por que devo usar adjuvantes agrícolas?

A aplicação de defensivos agrícolas está sujeita a inúmeros variáveis e diferentes fatores podem influenciar na qualidade da pulverização feita na lavoura – não apenas os fatores climáticos.

A especificidade própria de cada defensivo usado no plantio (herbicida, fungicida ou inseticida), assim como fatores mecânicos dos aparelhos usados na aplicação interferem na pulverização. Essas variáveis podem levar a problemas relacionados a fatores como:

Qualidade da água

Formação de espuma

Homogeneização do produto

Escorrimento

Estabilidade

Solubilidade

Incompatibilidade

Deriva

Aderência

Os adjuvantes agrícolas atuam de forma a controlar essas variáveis, reduzindo os problemas na pulverização e aumentando a qualidade dos componentes que envolvem a aplicação de defensivos.

Ajudam, também, no bolso: afinal, ao garantirem maior controle sobre os fatores que prejudicam a aplicação, há economia nos produtos necessários para a proteção da lavoura, assim como menor deterioração mecânica dos maquinários usados na pulverização. Em alguns casos, a adição de adjuvante permite reduzir a dose de herbicidas em mais de 50%.

Como escolher um bom adjuvante agrícola?

Os adjuvantes podem ser divididos em surfatantes, quando contêm substâncias que afetam as propriedades de superfície dos defensivos usados no plantio, e aditivos, que aumentam a absorção dos herbicidas, agindo diretamente sobre a cutícula das plantas.

Na hora de escolher o adjuvante, dois fatores importantes devem ser levados em consideração: o primeiro envolve verificar se o produto tem indicação para determinada função, tendo confirmados os seus benefícios; o segundo inclui buscar por pesquisas que indiquem a sua funcionalidade na solução dos problemas.

Como são vários os tipos de adjuvantes, a escolha ideal vai depender do cultivo, da forma de aplicação, dos produtos e defensivos usados na pulverização e do clima da área. Para que a escolha seja a correta, vale consultar profissionais especializados, como agrônomos, além de seguir as orientações dos fabricantes.

Adjuvantes SELL: os melhores do mercado

Dentre os adjuvantes agrícolas disponíveis no mercado, os produtos da SELL Agro ganham destaque nacional por sua eficácia superior à de seus concorrentes. Os produtos da empresa tiveram destaque em uma pesquisa desenvolvida pelo Centro de Pesquisa Agroefetiva de Botucatu (SP).

No teste realizado por pesquisadores agrônomos, os produtos Ares e Ophion, da Sell Agro, fabricados em Rondonópolis (MT), tiveram sua eficiência comprovada. Os adjuvantes da empresa passam por rigorosos testes e são aperfeiçoados segundo os estudos realizados.

O trabalho avaliou o desempenho dos produtos quanto às características físico-químicas, espectro de gotas e potencial de deriva em túnel de vento. De acordo com a pesquisa, ficou comprovado que os riscos dos produtores que utilizam os produtos da marca são menores se comparados com os concorrentes.

Com relação aos parâmetros técnicos, os adjuvantes Ares e Ophion mostraram grande efeito antideriva, maior que seus concorrentes. Ou seja, quando aplicados junto ao defensivo, garantem maior efetividade contra ações externas, permitindo que o defensivo chegue ao alvo com mais precisão.

Além da ação antideriva mais eficaz, os adjuvantes agrícolas da SELL apresentaram maior poder antiespuma, diminuindo a perda do agroquímico. A viscosidade de calda, que interfere no tamanho das gotas pulverizadas, também foi maior nos produtos Ares e Ophion, assim como a amplitude relativa, relacionada a gotas mais uniformes na hora da aplicação.

Sobre a SELL

A Sell atua há 14 anos na formulação de adjuvantes agrícolas e conta com amplo laboratório de pesquisa, alta tecnologia de produção e equipe de engenheiros químicos e agrônomos.

Para mais informações acesse: www.sellagro.com.br