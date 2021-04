Adonias cobra deputados e governador para fazer a limpeza e construção de ciclovias

O vereador Adonias Fernandes (MDB) protocolou uma indicação solicitando aos deputados de Rondonópolis e ao Governo do Estado a limpeza do mato e a remoção de entulhos das margens da Rodovia do Peixe, a MT-471.

De acordo com o parlamentar o mato alto já está invadindo a pista, dificultando o tráfego de veículos e colocando em risco a vida de motoristas e ciclistas.

A estrada que tem cerca de 25 km é bem movimentada principalmente nos finais de semana devidos aos estabelecimentos, chácaras e ranchos que ficam localizadas ao longo da rodovia que é considerada um atrativo turístico da região de Rondonópolis.

O documento foi encaminhado para os deputados estaduais Thiago Silva, Janaína Riva, Sebastião Resende e Claudinei Lopes, além da Secretária Estadual de Infraestrutura.

CICLISMO

O vereador Adonias Fernandes durante a sessão da Câmara Municipal de hoje (20) aproveitou e cobrou também a construção de ciclovias e ciclofaixas na Rodovia do Peixe, um pedido antigo feito ao Governo do Estado e que é um anseio dos ciclistas que já utilizam a estrada para prática do esporte.