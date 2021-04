Agente de saúde reconhece oportunidade de voltar a estudar com capacitação oferecida pela ALMT

Com o propósito de capacitar Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate a Endemias (ACE) de Mato Grosso e, assim, melhorar a preparação dessa categoria para as demandas atuais do mercado, o curso de formação profissional Técnico em Agente Comunitário de Saúde (TACS) está atingindo o objetivo esperado.

Ofertado pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), por meio da Escola do Legislativo e com apoio do Governo Estadual, o curso, que teve início em fevereiro deste ano, tem sido a oportunidade que faltava na vida de vários profissionais que estavam há tempos sem estudar.

A agente comunitária de saúde Izanir Nunes Santos, de 61 anos, acredita que o curso tem sido um privilégio concedido para aprimorar a sua função. Moradora do distrito Cachoeira da Fumaça, zona rural do município de Novo São Joaquim, Izanir conta que por falta de oportunidade, nunca havia realizado um curso de qualificação.

“Terminei o ensino médio em 2008 e desde então não havia voltado a estudar. O curso TACS para mim tem sido um presente muito especial, como se eu estivesse aprendendo a viver”, relata Izanir. Ela está na função de agente comunitária de saúde há 7 anos.

De origem humilde, ela afirma que o curso está possibilitando ganhos pessoais e profissionais, reforçando seu desempenho na comunidade em que vive e trazendo alegria.

“Estou mais confiante para falar com as pessoas, antes eu tinha medo, pois nunca tive orientação. O curso de capacitação tem me ajudado muito como agente comunitário de saúde”, disse, agradecendo à iniciativa do curso, creditada ao deputado estadual Max Russi, presidente da Câmara Setorial Temática dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate a Endemias, na Assembleia Legislativa, e ao relator da CST, Carlos Eduardo Santos.

“Agradeço ao deputado Max Russi e ao Carlos Eduardo por olharem pela nossa categoria, por nos reconhecer e apoiar”, concluiu Izanir, que utiliza o polo da cidade de Barra do Garças como suporte. As aulas são realizadas na modalidade de ensino à distância (EAD) e quando presencias, contam com o acompanhamento de tutores e apoios técnicos.

Sobre o curso

Executado pelo Instituto Brasil Adentro (IBA), o curso é voltado exclusivamente para Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate à Endemias (ACE), de Mato Grosso, e conta com módulos semipresenciais, em formato virtual e atividades presenciais realizadas nas cidades polos de Alta Floresta, Barra do Garças, Cáceres, Campo Verde, Confresa, Cuiabá, Rondonópolis, Sorriso, Tangará da Serra e Várzea Grande. Prefeituras, secretarias de saúde e sindicatos das categorias também dão apoio ao projeto.

Foram disponibilizadas 1.200 vagas para todos os 141 municípios de Mato Grosso. As aulas no formato de Ensino à Distância (EAD) começaram no dia 06 de fevereiro. Ao final do curso, previsto para novembro de 2021, o aluno terá uma cerimônia de formatura e diploma do curso técnico reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC).