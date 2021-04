Amazonas tem queda de 80% nas mortes de pacientes em março

A gente esperou muito por essa notícia maravilhosa! Após o colapso na saúde, o Amazonas teve uma queda de 80% nas mortes por covid-19.

O estado era o que estava com a situação mais agravada desde o ano passado, com dois colapsos por falta de leito e oxigênio nos hospitais.

A melhora é fruto de duas ações muito importantes. Em janeiro houve uma mobilização nacional para levar oxigênio ao estado. Após esse período, o governo do estado decidiu fechar todas as atividades não-essenciais.

O avanço aparece nos dados do boletim epidemiológico da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM), publicado nesta quinta-feira, 1º. Segundo a instituição, o Amazonas encontra-se na fase laranja, com risco moderado de transmissão de Covid.

Monitoramento direto

Após a segunda onda da Covid-19 no estado, o governo passou a monitorar mais diretamente os casos registrados.

Em março foram 670 vítimas da Covid, o que aponta uma grande melhoria se compararmos a janeiro, que teve um registro de 3.556 óbitos.

Além do fechamento de atividades não-essenciais, outro fator que pode explicar essa queda no número de mortos é a vacinação.

Ajuda mútua

O epidemiologista Jesen Orellana, da Fiocruz Amazônia, diz que a melhor forma de combater os números elevados de mortes e contaminações, é uma ajuda mútua entre os governantes e a população.

“Fiscalizando nossos amigos, dando conselho aos vizinhos, o governo intensificando as fiscalizações, no transporte intermunicipal, transporte interestadual, e aumentando a testagem em massa, uma ferramenta importantíssima para o adequado monitoramento da pandemia”, completou Jesen.

Flexibilizações

O governador Wilson Lima anunciou as medidas que serão adotadas a partir da próxima segunda-feira, 05onde ca.

Entre elas está a ampliação do horário de funcionamento de restaurantes, a liberação para a retomada de aulas do ensino médio e cursos livres e a restrição de circulação de pessoas, que passa a ser de 0h às 6h.

As medidas são válidas por 15 dias. “Estamos flexibilizando alguns horários, ampliando alguns horários, e isso me causa alguma preocupação, mas entendo a necessidade de alguns segmentos de ampliarem as suas atividades”, disse.