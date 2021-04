Amigos do jovem rondonopolitano, Gabriel Pinheiro, 23 anos, estão fazendo uma campanha para arrecadar dinheiro e ajudar o jogador a fazer parte de um time de futebol no México.

Ele hoje está com uma oportunidade já certa de fazer parte do elenco do Sporting Canamy e é esperado pelo time, porém está sem dinheiro para a viagem e outros custos.

Ele já fez parte de alguns times no México, mas retornou ao Brasil para cuidar da saúde do pai.

Veja o vídeo gravado pelo Diretor Geral do clube: