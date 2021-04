Ao tentar separar briga, engenheiro é morto com três tiros

O engenheiro civil, Edllyn da Silva Mascarenhas Sales, 34 anos, conhecido como Buda, morreu após tentar intervir em uma briga no Lago São Lourenço, em Juscimeira. Ele chegou a dar entrada no Hospital Regional de Rondonópolis, mas não resistiu.

De acordo com testemunhas, a briga começou após um acidente entre um barco e um jet sky no lago. No meio da discussão, o suspeito teria efetuado três tiros contra o engenheiro.

Os disparos atingiram a cabeça e o tórax da vítima. Ele foi levado até uma base da Rota Oeste em Santa Elvira e depois encaminhado a Rondonópolis.

A Polícia tenta identificar o suspeito que, segundo informações, estaria em um ranho alugado na região.