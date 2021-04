Adolescente denuncia primo por tentativa de estupro

Um homem de 39 anos foi preso pela Polícia Militar (PM) após aliciar e oferecer dinheiro para manter relação sexual com uma adolescente de 15 anos. A vítima é prima do suspeito e disse que voltava do trabalhado quando o fato aconteceu. O indivíduo deve responder por tentativa de estupro.

A mãe da vítima entrou em contato com a Polícia informando que a garota tinha sofrido uma tentativa de estupro.

A adolescente relatou que ao sair do local de trabalho e seguir para casa deparou com o suspeito que estava transitando em um veículo Astra de cor preta e que ao vê-la parou o carro e ofereceu uma carona até a sua residência.

A vítima aceitou a carona, porém ao se deslocarem, o suspeito tomou sentido a cidade de Campo Verde, e a aproximadamente 5 km de distância, após atravessar a ponte sobre o Rio Parnaíba entrou em uma estrada sentido a algumas fazendas.

O indivíduo parou o veículo alegando estar danificado. Dentro do carro, o suspeito agarrou a vítima pelo braço esquerdo e passou a oferecer dinheiro, dizendo valores de R$ 50 ou até mesmo de R$ 100 para manter conjunção carnal com a vítima e ainda disse que já a desejava a tempos.

A adolescente negou qualquer possibilidade de praticar o intento.

O suspeito, não contente com a negativa da vítima, insistia para que ela o deixasse “passar a mão em seu corpo”, pelo que a vítima também o rejeitou.

Diante dos fatos, a garota pediu para que o suspeito a levasse para sua residência.

O indivíduo levou a garota até a sua residência e pediu para que ela não contasse nada a ninguém.

O suspeito foi detido e encaminhado até a Delegacia de Polícia Civil para providências necessárias sem lesão corporal.