Aos 56 anos, promotor Célio Fúrio morre vítima da Covid-19

O promotor de Justiça Célio Joubert Fúrio faleceu na manhã desta sexta-feira (16), vítima de complicações da Covid-19. Ele tinha 56 anos de idade.

Fúrio foi internado no dia 24 de março em um hospital particular de Cuiabá. Com o agravamento de seu quadro de saúde, foi transferido para São Paulo, onde faleceu.

Célio Fúrio ganhou notoriedade, sobretudo, por sua atuação na defesa do Patrimônio Público e da Probidade Administrativa.

Ele ingressou no Ministério Público do Estado de Mato Grosso em 1992. Atuou nas comarcas de Água Boa, Tangará da Serra, Rondonópolis, Várzea Grande e em Cuiabá.

Ele deixa esposa e dois filhos.

Pesar

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso (MPE-MT) manifestou pesar pelo falecimento.

“Estamos profundamente abalados e tristes com a perda do nosso colega e amigo Célio Fúrio. O momento é de dor, de luto e de muita tristeza. Vivemos uma situação de pandemia muito difícil”, disse o procurador-geral de Justiça José Antônio Borges Pereira.

“Que tenhamos fé e esperança por dias melhores e sabedoria para lidarmos com tantas perdas”, acrescentou o chefe do MPE.

Outras autoridades do Estado, a exemplo do governador Mauro Mendes (DEM), também manifestaram suas condolências.

“Era um zelador incansável na defesa das boas práticas na administração pública e do combate à corrupção. Seu cuidado inspirava para a boa gestão do dinheiro público e tenho certeza de que deixa sua contribuição para que todos os gestores façam o uso correto dos recursos”, disse Mendes.

O prefeito da Capital Emanuel Pinheiro (MDB) disse que a Justiça sofre uma grande perda.

“Mato Grosso deixa de contar com a atuação de um profissional ético, empenhado e justo em suas decisões. Ninguém está preparado para a partida de um ente querido. Então, esse é um momento extremamente angustiante para os familiares e amigos próximos. Peço a Deus que alcance todas essas pessoas com seu espírito consolador”.